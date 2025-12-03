Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”

“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand “Fulhem”lə (5:4) oyundakı çıxışından məmnun qalmadığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hücumçu bu barədə Britaniya KİV-nə açıqlamasında söyləyib.
Norveçli forvardın rəqib qapısına vurduğu qol onun çıxdığı 111-ci matçda yüzüncü olub.
“Qol vurmaq məndə pis alınmır, amma bu gün het-trik etməli idim. Bir neçə şansdan yararlana bilmədim, ona görə də məşq etməliyəm” - E. Holand bildirib.
Məlumat üçün əlavə edək ki, İngiltərə Premyer Liqasının 2025/2026-cı il mövsümündə norveçli hücumçunun hesabında 15 qol var. O, bu göstərici ilə bombardirlər siyahısında liderdir.