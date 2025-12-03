Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü oyununu keçirib.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, 31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib.
Braziliyalı legioner “Neftçi” ilə əlavə vaxta qədər uzanan qarşılaşmada (1:0) 120 dəqiqə meydanda olub. Renato “Zirə”də keçirdiyi 100 matçda 9 qola imza atıb.
O, Premyer Liqada 80 (8 qol), kubokda 10 (1 qol), avrokuboklarda 10 matça çıxıb. Cənubi amerikalı “Zirə”nin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 9-cu futbolçudur.
Qeyd edək ki, R.Renato 2023-cü il avqustun 5-də Premyer Liqanın “Qarabağ”la səfər matçında (1:0) Bakı klubunda debüt edib.