3 Dekabr 2025
AZ

Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 09:46
73
Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO

“Belə bir turnirin təşkilatçılığına görə, Banqladeş tərəfinə təşəkkürümü bildirirəm”.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov Banqladeşin paytaxtı Dəkkədə təşkil olunan “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turniri çərçivəsində yerli komanda (2:1) ilə keçirilən oyundan sonra açıqlamasında deyib.

“Buranın insanları da bizi gözəl qarşıladılar. O ki qaldı oyuna, rəqibimiz kifayət qədər güclü idi. Fikrimcə, onlar ilk matçda Malayziyanı məğlub etməli idilər. Həmin görüşdə bir səhv həlledici olmuşdu. Banqladeş yığması bizimlə matça da yaxşı hazırlaşmışdı, qələbə qazanmaq istəyirdi. İlk 15 dəqiqədə meydançanın hər yerində təzyiq etdilər, bizə çətin anlar yaşatdılar. Özünəməxsus əks-hücum futbolu ilə seçilən kollektivdir. Oyunda da bunu göstərdilər. Hesabı açsaq da, çox keçmədən qapımızda qol gördük. Çünki rəqib fərqlənmək üçün hər şey edirdi. İkinci hissədə isə daha yaxşı çıxış etdilər. Ancaq müdafiəçilərimiz uğurlu performans ortaya qoyaraq, rəqibin hücumlarının qarşısını aldılar. Oyun planın dəyişikliyə getdik, əvəzetməyə əl atdıq. Bunun da xeyrini gördük. Düşünürəm ki, hər iki komanda maraqlı oyun göstərdi və stadiona gələn azarkeşlər peşman olmadılar. Qadın futbolu üçün bayram idi. Bu bayramdan həm Banqladeş Futbol Federasiyası, həm də AFFA nələrsə qazandı”, - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, Malayziya (2:0) və Banqladeş (2:1) yığmaları üzərində qələbə qazanan millimiz “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turnirinin qalibi olub.

@idman.biz “Belə bir turnirin təşkilatçılığına görə, Banqladeş tərəfinə təşəkkürümü bildirirəm”. İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov Banqladeşin paytaxtı Dəkkədə təşkil olunan “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turniri çərçivəsində yerli komanda (2:1) ilə keçirilən oyundan sonra açıqlamasında deyib. #azerbaycan #qadin #futbol #oyun #idman ♬ оригинальный звук - Idman və Biz

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib
11:03
Futbol

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

“Sakaryaspor” öz meydanında böyük hesabla uduzub
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:39
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib
10:27
Futbol

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib
Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO
10:21
Futbol

Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO

Argentinalı baş məşqçi ilə qısa söhbət və səmimi salamlaşma onu təəccübləndirib
Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”
10:15
Futbol

Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”

Norveçli hücumçu cari mövsüm bombardirlər siyahısında liderdir
Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"
10:03
Futbol

Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"

“Fulhem” üzərində 5:4 hesablı qələbədən sonra baş məşqçi narazılığını gizlətməyib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb