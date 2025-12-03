3 Dekabr 2025
“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib

3 Dekabr 2025 11:27
“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, “ağ-qaralar” ilk dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində mübarizəni dayandırıb.

Bakılılar bu raundda “Zirə”yə 0:1 hesabı ilə məğlub olaraq, turnirdəki çıxışını başa vurub.

Buna qədər ölkə kubokunda baş tutan 32 mövsümün hamısında yer alan “Neftçi” ən pis halda 1/4 finalda mübarizəni dayandırmışdı. Komanda tarixi ərzində 11 dəfə bu halla üzləşib.

10 dəfə yarımfinalda dayanan “Neftçi” 11 dəfə final iştirakçısı olub. Lakin komanda bunun yalnız 6-da kuboku qazanmağa müvəffəq olub. 5 halda isə paytaxt təmsilçisi finalda məğlub olub.

“Neftçi”nin ölkə kubokunda nəticələri:

11 dəfə 1/4 finalda mübarizə dayanıb – 1992, 1993, 1993-94, 1996-97, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2018-19, 2019-20, 2020-21

10 dəfə yarımfinalda dayanıb – 1997-98, 1999-2000, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24, 2024-25

5 dəfə finalçı olub – 2000-01, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2022-23

6 dəfə qalib gəlib – 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2012-13, 2013-14

