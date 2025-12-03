3 Dekabr 2025
Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 11:54
48
Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının hücumçusu Rafinya komandanın mentalitetini dəyişərək geri dönüşlərin yenidən əsas gücə çevrilməsinə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, katalonlar son iki çətin qarşılaşmada ardıcıl geridönüşləri məhz Rafinya-Pedri tandemi ilə reallaşdırıb. Mövsümün əvvəlində PSJ, “Real Madrid” və “Çelsi” ilə oynanan ağır matçlarda Hansi Flikin komandası çətinlik çəkirdisə, indi rəqabətcil dominant oyun geri qayıdıb.

İki aylıq zədədən qayıdan Rafinya meydanda pressinqi canlandırıb, hücumların ritmini sürətləndirib və komandanın itirmiş ruhunu bərpa edib. Onun meydanda davamlı təzyiqi, Dani Olmo ilə presinq epizodlarında tələbkarlığı Flikin ən çox əskikliyini hiss etdiyi məqam idi.

“Alaves”lə matçda qolu olmasa da, Pedriyə həlledici ötürmə verib və Lamin Yamalın qol epizodunda müəyyənedici rol oynayıb. “Barselona” bu mövsüm beş oyunda hesabı çevirib və onların dördü Rafinya meydanda olarkən baş verib.

Son bir ayda Xabi Alonsonun çalışdırdığı “Real Madrid” ardıcıl xal itkiləri ilə ritmini itirərkən, Flikin kollektivi beş xaldan geri gələrək liderliyə yüksəlib. Flikin ötən mövsüm “qara noyabr” adlandırdığı dövr bu dəfə madridlilər üçün kabusa çevrilib.

“Atletiko”ya qarşı alınan 3:1 hesablı prestij qələbəsi komandanın yalnız nəticəsini deyil, psixoloji dönüşünü də təsdiqlədi. “Alaves” matçında Flik ilə köməkçisi Markus Sorq arasında yaşanan gərginlikdən sonra Rafinyanın məşqçini sakitləşdirməsi böyük rezonans yaratmışdı. Rafinya Flikə, “Biz inkişaf edəcəyik. Qarşıdakı oyunlarda çox daha yaxşı olacağıq”, - deyə bildirmişdi. Üç gün sonra verilən söz tutuldu: texniki heyətdə gərginliyin yerini gülümsəmə aldı.

Qeyd edək ki, Madrid "Atletiko"sunun baş məşqçisi Dieqo Simeone də dünən keçirilən oyundan sonra Rafinyanı tərifləyib: “Rafinya inanılmaz oyunçudur. İstənilən mövqedə oynaya bilər. Cinah yarımmüdafiəçisi, yarımmüdafiəçi, hücumçu və ya müdafiəçi kimi. Qol vura, qol şansları yarada, presinq edə və sürətli qaça bilər. Hələ də onun "Qızıl top"u necə qazanmadığını başa düşmürəm. Şəxsən mən həmişə onu seçərdim".

İdman.Biz

Məqalədə:

