3 Dekabr 2025
AZ

Dani Olmo ağır zədə alıb, üç həftə oynamayacaq

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 12:30
20
Dani Olmo ağır zədə alıb, üç həftə oynamayacaq

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Dani Olmo “Atletiko”(Madrid) ilə oyunda(3:1) çiyninin çıxması səbəbiylə təxminən üç həftə yaşıl meydanlara çıxmayacaq.

İdman.Biz bu barədə Tribuna.com-a istinadən məlumat yayıb.

İspan futbolçu matçda komandasının ikinci qolunu vuraraq üstünlüyü bərpa etsə də, həmin epizodda sol çiyini zədələyib.

Olmonun ayın qalan oyunlarını - “Real Betis”, “Ayntraxt Frankfurt”, “Osasuna” və “Vilyarreal”la görüşləri buraxacağı ehtimal olunur.

Xatırladaq ki, Dani Olmo 2024-cü ilin avqustunda Almaniyanın "Leypziq" klubundan "Barselona"ya 60 milyon avro qarşılığında transfer olunmuşdu. Futbolçu bu müddət ərzində "kataloniyalılar"ın heyətində meydana çıxdığı 15 oyunda altı məhsuldar ötürmə, bir qolla yadda qalıb.

Qeyd edək ki, Dani Olmonun "Transfermarkt" portalındakı transfer dəyəri 60 milyon avro olaraq göstərilir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin legioneri: “Bu mövsüm nəsə əldə edəcəyik” - MÜSAHİBƏ
12:42
Futbol

“Neftçi”nin legioneri: “Bu mövsüm nəsə əldə edəcəyik” - MÜSAHİBƏ

Sessi Dalmeyda bildirib ki, bu oyunda uduzmağı layiq deyildik
Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO
11:54
Futbol

Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO

Zədədən qayıdan braziliyalı ulduz komandanın pressinqini, ritmini və psixoloji üstünlüyünü tam şəkildə bərpa edib
“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib
11:27
Futbol

“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib

10 dəfə yarımfinalda dayanan “Neftçi” 11 dəfə final iştirakçısı olub
Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib
11:03
Futbol

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

“Sakaryaspor” öz meydanında böyük hesabla uduzub
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:39
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib
10:27
Futbol

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb