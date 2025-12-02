2 Dekabr 2025
AZ

Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 12:54
44
Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş

Ötən həftə Bakının Bakıxanov qəsəbəsindəki 94 saylı məktəbin qarşısında vəfat edən 17 yaşlı Eşqin Məhi oğlu Rüstəmov futbolçu olub.

İdman.Biz fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, infarkt keçirdiyi bildirilən gənc “Mübariz” Futbol Akademiyasının komandasında çıxış edib.

Onun ötən yayda futbolu məhz ürəyindəki problem səbəbindən atdığı deyilir. “Mübariz” Futbol Akademiyasının məşqçisi Cavid Mürsəlov Eşqinin onların komandasında çıxış etdiyini təsdiqləyib:

“Bəli, Eşqin komandamızın üzvü olub. Təxminən 2 il bizdə çıxış etdi. Bildiyimə görə, əvvəl heç yerdə oynamamışdı. Fiziki göstəriciləri əla idi. Boylu-buxunlu uşaq idi. Yaxşı oynayırdı. Sağlamlıq haqqında arayış gətirmişdi, onsuz kimisə komandaya götürməyimiz mümkün deyil. Amma arayışı necə alıblar, deyə bilmərəm. Əmisi oğlu Tunar hazırda bizdə çıxış edir.

Eşqinin komandadan ayrılmasına gəlincə, imtahanlarına görə davam edə bilmədi. Valideynləri onun təhsilə daha çox vaxt ayırmasını vacib hesab etdilər”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir
13:09
Futbol

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir

FIFA VAR sisteminə əlavə səlahiyyətlərin verilməsini müzakirə edir
Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO
12:11
Futbol

Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO

“Çelsi”nin yeni oyunu artıq digər komandalar üçün də nümunəyə çevrilir
Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI
12:03
Futbol

Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI

İdman.Biz həftəiçi TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ
11:59
Futbol

“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, bəzən yaxşı oyunlar dərhal nəticəyə çevrilmir
Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”
11:47
Futbol

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

Kapitan yarımmüdafiəçinin zədələrinə baxmayaraq səviyyəsinin dəyişmədiyini deyib
Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq
11:23
Futbol

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq

“Qarabağ” bir neçə gün sonra “Ayaks”ı Tofiq Bəhramov stadionunda qəbul ediləcək

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq