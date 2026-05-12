Rəhim Həsənov hakimlərin 31-ci turun oyunlarında doğru qərarlar verdiyini bildirib - VİDEO

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının 31-ci turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “İmişli” – “Zirə”, “Qəbələ” – “Qaraabağ”, “Turan Tovuz” – “Karvan-Yevlax” və “Neftçi” – “Şamaxı” matçları olmaqla ümumilikdə 4 qarşılaşmada qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Qeyd edək ki, bu turdakı qarşılaşmalardakı mübahisəli 6 epizoddan 4-ü əllə oyunla bağlı olub. AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri hakimlərin həmin epizodlar üzrə doğru qərarlar verdiklərini təsdiqləyib.
Rəhim Həsənovun epizodları təhlil etdiyi həmin videonu təqdim edirik: