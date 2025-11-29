Ertem Şenerin “Qarabağ”ın İtaliyadakı oyununu şərh etməməsinin SƏBƏBİ

Türkiyəli tanınmış futbol şərhçisi Ertem Şenerin “Qarabağ”ın İtaliyadakı oyununda şərhçilik etməməsinin səbəbi məlum olub.
İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ertem Şener oyunu şərh etmək məqsədilə “Qarabağ”ın səfər oyunlarını yayımlayan İTV-yə müraciət edib. Lakin telekanal rəhbərliyi bu təklifə razılıq verməyib.
Qeyd edək ki, CBC Sport telekanalında efirə gedən “Qarabağ” - “Çelsi” oyununda ilk şərhçilik etməsi bu sahədə ilk olub. Tanınmış türk şərhçinin Pərviz Musayevlə tandemi ictimaiyyət tərəfindən də müsbət qarşılanıb.
Həmin oyundan sonra məlumat yayılıb ki, Ertem Şener bu mövsüm “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında qalan oyunlarında da şərhçilik edəcək. Lakin İTV telekanalı ilə yayımlanan “Napoli” - “Qarabağ” matçında ənənəvi mənzərə müşahidə olunub. Matçı Tural Dadaşov şərh edib.
Ertem Şenerin “Qarabağ”ın növbəti ev oyunlarındakı şərhlərində iştirak etməsi gözlənilir.