28 Noyabr 2025
AZ

“Səbail”dən ayrılan mütəxəssis: “İndiki məqamda belə bir addım atmaq lazım idi”

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 16:22
24
“Səbail”dən ayrılan mütəxəssis: “İndiki məqamda belə bir addım atmaq lazım idi”

Azərbaycanın I Liqasında çıxış edən "Səbail"in baş məşqçi postundan istefa verən Elvin Məmmədov indiki məqamda belə bir addımın lazım olduğunu bildirib.

Mütəxəssis "Səbail"in cari mövsümdəki çıxışı haqqında da fikirlərini bölüşüb.

"İndiki məqamda belə bir addım atmaq lazım idi. Mövsümə pis başlamamışdıq. Bəzi məqamlarda xallar itirdik ki, bu da normaldır. Futbolda qaçılmaz anlar var. Oyunlarda çox qol vəziyyətləri yaradırdıq, sadəcə, onlardan istifadə edə bilmirdik. Bu, məni çox qayğılandırırdı. "Cəbrayıl"la matçda da xeyli qol vəziyyətləri yaratdıq. Amma 5 metrdən qapıya "düşə" bilmirsənsə, deməli, nələrisə dəyişmək lazımdır", - deyə o, "Report"-a açıqlamasında deyib.

Sabiq yarımmüdafiəçi klub rəhbərliyi ilə heç bir problem yaşamadığını vurğulayıb:

“Rəhbərliklə tam səmimiyyətlə razılaşdıq, ayrıldıq. Belə dönəmdə nələrisə dəyişmək üçün bu addım atılmalıdır. Bir-birimizi anladıq. Liderlə arada 5 xal fərqimiz var idi. Durumu düzəltməyə çalışdım. Öz yolumuz var və buna da davam etmək istəyirik. Getdiyimiz yol nə qədər düz və ya səhvdir, bu, başqa mövzudur. Amma ən azı futbol oynamağa çalışırdıq, nələrisə öyrətmək istəyirdim. Xeyrilisi nədirsə, o da olsun”.

O, məşqçi kimi inkişaf etmək istədiyini söyləyib:

“Bu yola girmişəmsə, məqsədim inkişaf etməkdir. Böyük ambisiyam yoxdur. Onsuz da məndən yaxşı məşqçilər də istefa verib və ya yola salınıb. Məşqçiliyə yeni başlamışam. Bu baxımdan heç bir problem yoxdur. Hər şeyi ölçüb-biçirəm. İşim, yolum budur. Məşqçiliyə davam etmək istəyirəm. Hər şey mənim üçün böyük bir təcrübədir. Yəqin ki, təkliflər olacaq və seçim edəcəyəm”.

Qeyd edək ki, E.Məmmədov ötən gün qarşılıqlı razılıq əsasında “Səbail”dən ayrılıb. Komanda hazırda I Liqanın turnir cədvəlində 18 xalla ikincidir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
17:53
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
17:50
Futbol

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
17:30
Futbol

Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
17:18
Futbol

Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO

Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
17:06
Futbol

“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb