“Zirə”nin futbolçusu: “Hamı dedi ki, Kriştianu Ronaldu kimi qol vurdun” - VİDEO

“Zirə”nin futbolçusu Leroy Mikels Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunda “Kəpəz”lə keçirilən oyunda baxımlı qola imza atıb.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
O, qarşılaşmadan sonra vurduğu qolla bağlı təəssüratlarını teleqraf.az-a bölüşüb.
“Hamı dedi ki, Ronaldu kimi qol vurdun”, - deyə Leroy Mikels bildirib.
