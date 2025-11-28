28 Noyabr 2025
“Zirə”nin futbolçusu: “Hamı dedi ki, Kriştianu Ronaldu kimi qol vurdun” - VİDEO

28 Noyabr 2025 16:54
“Zirə”nin futbolçusu Leroy Mikels Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunda “Kəpəz”lə keçirilən oyunda baxımlı qola imza atıb.

O, qarşılaşmadan sonra vurduğu qolla bağlı təəssüratlarını teleqraf.az-a bölüşüb.

“Hamı dedi ki, Ronaldu kimi qol vurdun”, - deyə Leroy Mikels bildirib.

