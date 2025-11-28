Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Gündüz saatlarında süni meydanda oynamaq çətin idi. İlk hissədə meydanda daha çox mübarizə gedirdi”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının XIII turunda “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
“Gündüz saatlarında süni meydanda oynamaq çətin idi. İlk hissədə meydanda daha çox mübarizə gedirdi. Sürətli oyunun şahidi ola bilmirdik. Rəqib çox yaxşı pressinq tətbiq edirdi. İkinci hissədə sürəti bir az artırdıq. İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”, - deyə Rəşad Sadıqov bildirib.
R.Sadıqov AFFA Hakimlər Komitəsinə yeni sədr seçilən Rəhim Həsənovla bağlı fikirlərini bölüşüb:
“İnanıram ki, hakimliyimizin xeyrinə olar. Uzun müddətdir ki, sədrlər əcnəbi olurdu. Mən hər zaman öz kadrlarımızın tərəfdarı olmuşam. Son vaxtlar millilərdə də öz kadrlarımıza güvənilir. Bu, bizi sevindirir. Son iki ildə hakimlərimizdə inkişaf var. Rəhim Həsənov təcrübə toplayıb və bu yükü daşıya biləcək”.
Qeyd edək ki, “Kəpəz” - “Zirə” oyunu Bakı klubunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Rəşad Sadıqovun komandası 26 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb.