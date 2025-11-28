Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu Şayn Klüvertin (“Barça B”) müqavilə vəziyyəti ilə bağlı danışıqlar aparır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu il 18 yaşını qeyd edən və mövsüm ərzində “Barça B” komandasında forma geyən Klüvertin mövcud müqaviləsi yayda bitir. Klub rəhbərliyi onun istedadını nəzərə alaraq gənc hücumçuya 3 illik yeni müqavilə təklif edib.
Müzakirələr davam etsə də, “Barselona”nın məqsədi gənc futbolçu ilə uzunmüddətli əməkdaşlığı təmin etməkdir. Klub hesab edir ki, Klüvert potensiallı oyunçudur və gələcəkdə əsas komandaya inteqrasiya ola bilər.
Qeyd edək ki, Şayn 1998-2004-cü illərdə “Barselona”da oynamış məşhur hücumçu Patrik Klüvertin oğludur. 2024-cü ildə “The Guardian” qəzeti Şaneni dünyada 2007-ci ildə doğulmuş ən yaxşı futbolçu adlandırıb.