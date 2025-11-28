Premyer Liqada London derbisi öncəsi gərginlik artır

İngiltərə Premyer Liqasında həftəsonu maraqlı qarşılaşmalar var. “Çelsi” bazar günü “Stemford Bric”də “Arsenal”ı qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Arsenal”ın kəskin və yaxşı qurulmuş hücumu mövsümün əvvəlində ciddi sınaqlardan keçən, amma davamlılıq axtaran “Çelsi”yə qarşı olacaq. Bu matç hər iki komanda üçün mövsümün taleyinə təsir edə biləcək erkən mərhələ testlərindən biri hesab olunur.
“Arsenal” Premyer Liqada avqustun 31-də “Liverpul”a Enfildə məğlubiyyətdən sonra hələ də məğlub olmayıb. “Çelsi” isə Çempionlar Liqasında “Barselona” üzərində 3:0 hesablı qələbədən sonra əldə etdiyi yüksəlişi davam etdirmək istəyir.
Digər tərəfdə “Mançester Siti” zəif formadakı və müdafiədə sabitlik çatışmazlığı yaşayan “Lids Yunayted”i qəbul edir. Ev oyunlarında dominant çıxışları ilə seçilən “Mançester Siti” turnir cədvəlinin liderlərini təqib etmək üçün üç xal axtarır. “Lids” isə turnir cədvəlində sürüşməni dayandırmaq üçün mütləq müsbət nəticə qazanmağa çalışacaq.
Həftənin digər diqqətçəkən görüşündə “Liverpul” “Vest Hem Yunayted”i qəbul edəcək. “Qırmızılar” ənənəvi olaraq bu rəqibə qarşı üstünlük qazansalar da, komanda son oyunlardakı zəif nəticələr səbəbilə təzyiq altındadır. “Vest Hem” isə nadir səfər qələbəsi qazanmaq fürsətini dəyərləndirməyə çalışacaq. Bu oyun həm də “Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot üçün bir sınaqdır. Rəhbərlik tərəfindən onun qarşısına qoyulmuş “iki oyun ardıcıl qələbə” şərtinin ilk qarşılaşmasıdır.
Premyer Liqa
XII tur
Şənbə, 29 noyabr
19:00 - “Brentford - “Bernli”
19:00 - “Sanderlend” - “Bornmut”
19:00 - “Mançester Siti” - “Lids Yunayted”
21:30 - “Everton” - “Nyukasl Yunayted”
23:59 - “Tottenhem” - "Fulhem”
Bazar, 30 noyabr
16:00 - “Kristal Palas” - "Mançester Yunayted”
18:05 - “Vest Hem Yunayted” - “Liverpul”
18:05 - “Aston Villa” - “Vulverhempton”
18:05 - “Nottinqem Forest” - “Brayton”
20:30 - "Çelsi" - Arsenal