29 Noyabr 2025
AZ

“Liverpul” kulislərində Yurgen Kloppun adı hallanmağa başlayıb

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 18:37
60
“Liverpul” kulislərində Yurgen Kloppun adı hallanmağa başlayıb

İngiltərənin Premyer Liqa təmsilçisi “Liverpul”da baş məşqçi dəyişikliyi ehtimalı yenidən aktuallaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “The Sun” nəşrinin məlumatına görə, klub rəhbərliyi Arne Slotun mümkün istefası halında Yurgen Kloppa mövsümü başa çatdırmaq üçün müraciət etməyi nəzərdən keçirir.

Xəbərdə bildirilir ki, rəhbərlik vəziyyətin daha da pisləşəcəyi təqdirdə alman mütəxəssisin adını real alternativ kimi qiymətləndirir.

Klopp “Liverpul”u 2015–2024-cü illər aralığında doqquz il ərzində çalışdırıb və bu müddətdə komanda ilə Çempionlar Liqasının, Premyer Liqanın və bir çox digər titulların qalibi olub. Alman məşqçi ötən mövsüm vəzifəsini tərk etdikdən sonra komandanın sükanı Arne Slota tapşırılıb. Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” Premyer Liqanın son mövsümündə çempion olmuşdu.

Lakin cari mövsüm “Liverpul” üçün uğursuz keçir. Premyer Liqada 12 turdan sonra komanda cəmi 18 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşıb. Mənbə yazır ki, məhz bu səbəbdən rəhbərlik ehtiyat planı aktivləşdirə bilər və Kloppa müraciət etmək real seçim kimi masadadır.

Xatırladaq ki, Kloppa yaxın ətrafından gələn məlumatlara görə, o, hazırda fasilə götürüb və tezliklə məşqçiliyə qayıdacağı gözlənilmir. Bununla belə, “Liverpul”un çətin vəziyyəti onun adının yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq
01:26
Dünya futbolu

Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq

Davam edən mərc araşdırması və zədələr komandanı kritik bir mərhələyə salıb
“Çelsi”, “Siti” və “Arsenal” 17 yaşlı polşalı oyunçu uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır
01:08
Dünya futbolu

“Çelsi”, “Siti” və “Arsenal” 17 yaşlı polşalı oyunçu uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır

Premyer Liqa klubları 8 milyon avroluq oyunçu üçün danışıqlar aparır
Lamin Yamal Messini keçərək dünyanın ən yaxşı futbol köynəyi satışı lideri oldu
00:12
Dünya futbolu

Lamin Yamal Messini keçərək dünyanın ən yaxşı futbol köynəyi satışı lideri oldu

İlk beşliyə Levandovski, Mbappe və Junior da daxildir
Qvardiola “Siti”nin liderlərindən birinin müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı sualı cavablandırıb
28 Noyabr 23:39
Dünya futbolu

Qvardiola “Siti”nin liderlərindən birinin müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı sualı cavablandırıb

Yarımmüdafiəçi 2017-ci ilin yayından bəri “Mançester Siti”də oynayır
“Real Madrid” Bundesliqanın yarımmüdafiəçisini 13,5 milyon avroya transfer edə bilər - Defensa Central
28 Noyabr 23:09
Dünya futbolu

“Real Madrid” Bundesliqanın yarımmüdafiəçisini 13,5 milyon avroya transfer edə bilər - Defensa Central

Andres 2025-ci ilin yayında Madrid klubundan ayrılıb
Şensnı: “Yuventus”da Buffonu əvəz edə bildim”
28 Noyabr 22:53
Dünya futbolu

Şensnı: “Yuventus”da Buffonu əvəz edə bildim”

Voytsex Şensnı bu mövsüm doqquz oyun keçirib və 17 qol buraxıb
Kurban Berdıyev: “Neftçi”nin haqqını vermək lazımdır”
28 Noyabr 22:38
Azərbaycan çempionatı

Kurban Berdıyev: “Neftçi”nin haqqını vermək lazımdır”

“Turan Tovuz” – “Neftçi” oyununda hesab açılmayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb