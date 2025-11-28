Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

İspaniyanın La Liqa təmsilçisi “Barselona”nın baş məşqçisi Hansi Flik sabah “Alaves”lə keçiriləcək matç öncəsi keçirdiyi mətbuat konfransında komandanın vəziyyəti ilə bağlı bir sıra önəmli açıqlamalar verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Flik ilk olaraq Ronald Arauxonun durumuna toxunaraq bildirib ki, kapitan mədə virusuna yoluxub və sabah olmayacaq.
Baş məşqçi “Çelsi”yə məğlubiyyətin komanda üzərindəki təsirindən danışarkən bunun çox ağır olduğunu bildirib və diqqəti qarşıdakı oyunlara yönəltdiklərini söyləyib.
Flik müdafiə xəttinin tənqid olunmasına da cavab verib:
“Biz üç qol buraxanda və uduzanda demək asandır ki, bu pis oyun idi və ya bu, görmək istədiyimiz “Barselona” deyildi. Bəziləri anlamır ki, niyə yüksək müdafiə xətti ilə oynamalıyıq. Bu bizim üslubumuzdur və məsələ təkcə müdafiəçilərdə deyil. Pressinq hücumçulardan və yarımmüdafiəçilərdən başlayır. Elə görünür ki, müdafiəni günahlandırırlar, amma bu ədalətli deyil. Əgər hamımız effektiv pressinq etməsək, problemlər olacaq. Bunu bir daha aydınlaşdırmaq istəyirəm”.
Flik eyni zamanda “Alaves”lə oyuna çıxacaq heyət barədə danışıb:
“Start heyəti barədə danışmağı sevmirəm, amma sabah Kristensen start variantlarından biri ola bilər. Komandanın hücum potensialı da artacaq: “Oyunçular çox diqqətlidir və yüksək keyfiyyətə malikdirlər. Pedri, Rafinya və Markus Reşford komandaya daha böyük töhfə verəcəklər”.