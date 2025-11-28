Joan Laporta: “Barselona” heç vaxt hakimlərə rüşvət verməyib”

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta “Real Madrid”in baş məşqçisi Florentino Peresin “Neqreyra işi” ilə bağlı “blauqrana”ya qarşı tənqidinə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, 2023-cü ildə “blauqrana” İspaniya Kral Futbol Federasiyasında (RFEF) çalışan Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyraya ödənişlərlə bağlı rüşvətxorluqda ittiham olunmuşdu. “Barselona” bu ödənişləri 2001-2018-ci illər arasında etməkdə ittiham olunurdu.
“Düşünürəm ki, bu ifadələr “Real Madrid”in “Barselona”ya qarşı maniyadan əziyyət çəkdiyini göstərir. Görünür, onlar nəyisə haqlı çıxarmaq üçün “Barselona” haqqında danışmalıdırlar. Onlar Neqreyra məhkəməsinin hər bir aspektinə müdaxilə edir və onu saqqız kimi uzadırlar, çünki orada heç nə olmadığını bilirlər, amma bu, doğru olmayan bir şeyi haqlı çıxarmağın bir yoludur.
“Barselona” heç vaxt hakimlərə rüşvət verməyib. Hakimlər ümumiyyətlə “Barselona”ya üstünlük vermirlər; əksinə, onlar bütün həyatları boyu Madridə üstünlük veriblər. Çox uzağa getməyək, “Madrid” son oyun günündə mənim fikrimcə, etibarsız olan iki qol vurdu. Bir halda Bellingem topa əli ilə toxundu, digərində isə Vinisius İnyaki Penyanın burnunu sındırdı. Bu iki qol sayılmamalı idi və “Barselona” hazırda La Liqanın zirvəsində olmalı idi”, - deyə “The Touchline” Laportanın sözlərini sitat gətirir.