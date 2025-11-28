“Real Madrid” formaları dünyada ən populyardır - Euromericas

“Real Madrid” formaları dünyada ən populyardır və 2025-ci ildə satışda liderlik edir.
İdman.Biz bu barədə “Euromericas Sport Marketing”ə istinadən xəbər verir.
Madrid klubu ilin əvvəlindən bəri dünyada 3,1 milyondan çox forma satan ilk klub oldu. Bunun səbəbi qismən Kilian Mbappe, Vinisius Junior və Cud Bellingem kimi oyunçuların populyarlığıdır.
Bu kateqoriyada ilk beşliyə həmçinin “Barselona” (2,9 milyon), PSJ (2,5 milyon), “Bavariya” (2,4 milyon) və “İnter Mayami” (2,2 milyon) daxildir.
İspaniya liqasında oynanılan 13 oyundan sonra “Real Madrid” 32 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
“Real Madrid” növbəti oyununda 30 noyabrda “Jirona” ilə qarşılaşacaq.