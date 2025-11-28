Mikel Arteta “Çelsi”nin çempionluq ambisiyaları barədə danışıb

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta “Çelsi”nin İngiltərə Premyer Liqasında qalib gəlmək şansları barədə söz açıb.
İdman.Biz bildirir ki, 13-cü turda bu komandalar öz aralarında qarşılaşacaqlar.
“Düşünürəm ki, hamımız o siyahıdayıq. Və onlar oradadırlar, çünki buna tam layiqdirlər. Son bir neçə ildə etdikləri - heyət, ehtiyat oyunçular skamyasının dərinliyi, oyunçuların keyfiyyəti, menecer və məşqçilər heyəti - bütün bunlar baş verənləri çox müsbət hala gətirir”, - Arteta klubun rəsmi saytında bildirib.
İngiltərə Premyer Liqasında oynanılan 12 oyundan sonra “Arsenal” 29 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Çelsi” isə 23 xalla ikinci yerdədir.