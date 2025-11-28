Arzusu Çili millisini çalışdırmaq olan Pelleqrini “Betis”lə müqaviləsini uzatdı

İspaniyanın La Liqa təmsilçisi “Betis”in baş məşqçisi Manuel Pelleqrini klubla müqaviləsini uzadıb.
İdman.Biz “AS” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər bir neçə uğursuz görüşdən sonra razılığa gəlib və klub derbi öncəsi yeni müqaviləni rəsmi olaraq elan edib.
Pelleqrininin 2026-cı ilin iyununda başa çatacaq müqaviləsi daha bir il artırılaraq 2027-ci ilə qədər qüvvədə qalacaq.
Məlumata görə, Pelleqrini müqavilədə xüsusi maddə saxlayıb. Bu bəndə əsasən, əgər Çili millisindən ona təklif gələrsə, o, klubdan ayrılmaq hüququna malik olacaq. Mütəxəssis karyerasını vətəninin milli komandasında başa vurmaq arzusunu dəfələrlə vurğulayıb.
Pelleqrini 2020-ci ildən “Betis”ə rəhbərlik edir və bu müddətdə klub Avropa yarışlarına ardıcıl vəsiqələr, həmçinin İspaniya Kral Kubokunu qazanmaq kimi nəticələr əldə edib.
Qeyd edək ki, "Betis" növbəti oyununu 30 noyabrda "Sevilya"ya qarşı keçirəcək. Komanda 13 turdan sonra turnir cədvəlində 21 xalla 5-ci sıradadır.