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Səkkiz şahmatçımız Dünya Kubokunda iştirak edəcək

Şahmat
Xəbərlər
10 İyun 2026 14:54
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Səkkiz şahmatçımız Dünya Kubokunda iştirak edəcək

Azərbaycanın səkkiz şahmatçısı Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunda iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 8, 10 və 12 yaşlı şahmatçılar arasında keçiriləcək yarışda Azərbaycanı Ziya Qubatov, Nurlan Qənizadə, Səfa Hümmətov, Attila Orman, Aminə Amanzadə, Nurcan Tahirova, Mehriban Əhmədli və Sadəgül Əfəndi təmsil edəcək.

Yeniyetmələr səfərə məşqçi Nicat Məmmədovun rəhbərliyi altında yollanacaqlar.

Qeyd edək ki, turnir iyunun 15-28-də keçiriləcək.

İdman.Biz
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