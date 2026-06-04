4 İyun 2026
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Şahmat üzrə Avropa çempionatı: Fətəliyevanın qeyri-sabitliyi, Məmmədzadənin çöküşü - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Şahmat
İcmal
4 İyun 2026 12:33
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Şahmat üzrə Avropa çempionatı: Fətəliyevanın qeyri-sabitliyi, Məmmədzadənin çöküşü - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanın aparıcı şahmatçıları Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən şəxsi Avropa çempionatında uğursuz mərhələ keçiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan qadın yığmasının lideri Ülviyyə Fətəliyeva son bir neçə turda iki məğlubiyyət alıb, o cümlədən doqquzuncu turda.

Belə ki, beşinci və altıncı turlarda ardıcıl iki qələbədən sonra Fətəliyeva yeddinci turda uduzub, daha sonra yenidən uğur qazanıb, lakin doqquzuncu turda yenə məğlub olub. Azərbaycan şahmatçısına qalib gələn son rəqibi ukraynalı Anastasiya Qnatişin olub.

Qeyri-sabit oyuna baxmayaraq, Ülviyyə altı xalla ilk onluqdakı yerini qoruyub və onu tamamlayır. Lakin qalan iki tur ərzində mükafatçılar sırasına qoşulmaq onun üçün son dərəcə çətin olacaq.

Bu arada Azərbaycan qadın şahmatının digər lideri Günay Məmmədzadədə əsl çöküş baş verib. Son üç turda ardıcıl üç məğlubiyyəti başqa cür izah etmək çətindir. Nəticədə turnirin ilk yarısında ilk onluqda yerə iddia edən Məmmədzadə indi dörd xalla 98-ci yerə geriləyib.

Mələk İsmayılın çıxışını da qeyd etmək lazımdır. Ən yüksək reytinqə malik olmayan şahmatçı (2122) 5,5 xal toplayıb və 45-ci yeri tutur. Azərbaycanın digər təmsilçilərinin beş və daha az xalı var və onlar turnir cədvəlinin ortalarında qərarlaşıblar.

Xatırladaq ki, qitə birinciliyinin yekununda ən yaxşı 10 şahmatçı 2027-ci il Dünya Kubokuna vəsiqə qazanacaq.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
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