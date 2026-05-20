20 May 2026
AZ

Azərbaycanın 12 şahmatçısı Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Şahmat
Xəbərlər
20 May 2026 14:03
99
Azərbaycanın 12 şahmatçısı Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Mayın 24-də Gürcüstanın Batumi şəhərində qadın şahmatçılar arasında şəxsi Avropa çempionatına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, qitə çempionatında Azərbaycan 12 şahmatçı ilə təmsil olunacaq.

Yarışda Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Gülnar Məmmədova, Ayan Allahverdiyeva, Türkan Məmmədyarova, Səbinə İbrahimova, Zeynəb Məmmədyarova, Məryəm Ağaverdiyeva, Mələk İsmayıl, Lalə Hüseynova və Nərmin Abdinova ölkəmizi təmsil edəcəklər.

11 turdan ibarət olan Avropa çempionatı iyunun 6-da yekunlaşacaq. Turnirin ümumi mükafat fondu 60 min avro təşkil edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şəhriyar Məmmədyarov Çində dünya ulduzlarına qarşı mübarizə aparacaq
19 May 17:25
Şahmat

Şəhriyar Məmmədyarov Çində dünya ulduzlarına qarşı mübarizə aparacaq

Dünya şahmatının bir çox ulduzu eyni komanda altında bir araya gəlir
Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün layihələr hazırlanır
19 May 16:31
Şahmat

Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün layihələr hazırlanır

2026-cı ildə türkdilli ölkələr arasında təşkil olunacaq yarışların reqlamenti barədə danışılıb
Qazaxıstanda keçirilən şahmat çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
18 May 16:33
Şahmat

Qazaxıstanda keçirilən şahmat çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Azərbaycan şahmatçıları çempionatı 2 qızıl və 1 bürünc medalla başa vurublar
Azərbaycan şahmatçıları türk dövlətlərinin çempionatında 2 qızıl medal qazandı
17 May 17:37
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları türk dövlətlərinin çempionatında 2 qızıl medal qazandı - FOTO

Qadınlar və U-16 komandası turnirin qalibi olub

Türkdilli ölkələrin çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan şahmatçıları açıqlanıb
12 May 11:53
Şahmat

Türkdilli ölkələrin çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan şahmatçıları açıqlanıb

7 turdan ibarət yarış mayın 14-17-də baş tutacaq
Teymur Rəcəbov: “Karpov mənim qiyabi müəllimim olub”
12 May 10:10
Şahmat

Teymur Rəcəbov: “Karpov mənim qiyabi müəllimim olub”

Azərbaycanlı şahmatçısı xatirələrini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər