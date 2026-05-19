Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün layihələr hazırlanır

Şahmatın dəstəyi ilə türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün bir sıra layihələr hazırlanır.
Bunu Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının baş katibi İlahə Qədimova deyib.
O, idarə heyətində yer aldığı qurum nümayəndələrinin Astanada görüşlər keçirdiyini söyləyib:
"Şahmatın dəstəyi ilə Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün bir sıra layihələr hazırlanır. Astanada mühüm görüşlər keçirildi, yeni turnirlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 2026-cı ildə türkdilli ölkələr arasında təşkil olunacaq yarışların məkanı və reqlamenti barədə danışıldı. Növbəti illərdə təşkilat tərəfindən şahmat yarışlarının keçirilməsi planlaşdırılır", - deyə o report.az-a açıqlamasında bildirib.