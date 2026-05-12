Türkdilli ölkələrin çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan şahmatçıları açıqlanıb

Qazaxıstanın Astana şəhərində təşkil olunacaq türkdilli ölkələr arasında açıq çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan şahmatçıları bəlli olub.
Bildirilib ki, ölkəmiz çempionatda həm kişilər, həm də qadınların yarışında təmsil olunacaq. Kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan komandasında Əhməd Əhmədzadə, Misrətdin İskəndərov, Xəzər Babazadə, Şiroğlan Talıbov və Murad İbrahimli çıxış edəcəklər. Komandanın kapitanı Qədir Hüseynov olacaq.
Qadınların yarışında komandanın heyətinə Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova cəlb edilib. Kapitan kimi İlahə Qədimova təsdiqlənib.
Turnir çərçivəsində, eyni zamanda 16 yaşlılar arasında çempionat keçiriləcək. U-16 turnirində ölkəmizi kapitan Fərid Abbasovun rəhbərliyi altında Xaqan Əhməd, Şəmsi Qaraxanov, Paşam Əlizadə və Lalə Hüseynova təmsil edəcək.
Reqlamentə əsasən, 45 dəqiqədən ibarət partiyalarda hər gedişə 30 saniyə əlavə olunacaq. Ümumilikdə 7 tur oynanılacaq.
Mayın 14-17-də keçiriləcək yarışda Azərbaycanla yanaşı, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Türkiyə və Özbəkistan şahmatçıları da iştirak edəcəklər.