6 May 2026
Movahed Sina: “Bu dəfə Baku Open mənim üçün daha asan oldu”

6 May 2026 22:23
Movahed Sina: "Bu dəfə Baku Open mənim üçün daha asan oldu"

“İkinci qələbə haqqında düşünmürdüm - sadəcə yaxşı oynamaq istəyirdim”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu, Baku Open şahmat festivalının ikiqat qalibi, iranlı qrossmeyster Movahed Sinanın belə bir açıqlama verib.

Şahmatçı ilk dəfə 2024-cü ildə bu yarışda birinci yeri tutub. O, builki Baku Open-in onun üçün fərqli olduğunu söyləyib:

“2024-cü ildə Hindistandan bir çox aparıcı şahmatçı iştirak etdi. Bu dəfə bir az daha asan oldu, həm də mən son iki ildə oyunumu inkişaf etdirmişəm”.

Sina Azərbaycan şahmat komandasının yüksək səviyyəsini qeyd edib və ölkədə istedadların artmasını da vurğulayıb.

