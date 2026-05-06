Fərid Qayıbov: “Uşaqların xoşbəxt gözləri bizə məqsədimizə çatdığımızı deyir” - VİDEO

“Mən burada valideynlərin və uşaqların xoşbəxt gözlərini görürəm. Bu, çox vacibdir, çünki bu, məqsədimizə çatdığımızı göstərir”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “Baku Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalının bağlanış mərasimində bildirib.

O, vurğulayıb ki, bu yarışlar ilk dəfə keçirilmir və artıq ənənə halını alıb. Nazir həmçinin Prezident İlham Əliyevin idmana dəstəyini, eləcə də idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün çoxlu sayda məkanın mövcudluğunu vurğulayıb.

“Bakının dünyanın idman paytaxtı olması ölkə üçün bir nailiyyətdir. Buna hər kəs töhfə verib: müxtəlif dövlət qurumlarından və federasiyalardan tutmuş könüllülərə qədər”, - Qayıbov qeyd edib.

