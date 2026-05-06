6 May 2026
Avropa Şahmat Birliyinin prezidenti "Baku Open 2026"nın təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib"

6 May 2026 15:57
Avropa Şahmat Birliyinin prezidenti "Baku Open 2026"nın təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib"

“Baku Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalı çox gözəl təşkil olunub”.

Bu barədə Avropa Şahmat Birliyinin prezidenti Zurab Azmayparaşvili verib.

O, turnirdə kifayət qədər iştirakçının olduğunu söyləyib.

“Belə bir zalda oynamaq şahmatçılar üçün gözəl bir fürsətdir. İnanın, təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Burada olduğumuz üçün xoşbəxtik. “Baku Open” turnirinə bu qədər marağın olması bizi sevindirir. Lakin bəlkə bu say bir qədər də çox ola bilərdi. İndi təxminən 900 şahmatçı yarışda mübarizə aparır, bu sayı 1500-ə qədər artırmaq olar”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, Bakı Kristal Zalında təşkil olunan yarışda 10 ölkədən 900-dən artıq şahmatçı iştirak edir. “Baku Open 2026” Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu 50 min ABŞ dollarıdır.

Turnirə sabiq dünya çempionu, Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının ikiqat qalibi Ruslan Ponomaryov (Ukrayna), rapid üzrə dünya çempionu Daniil Dubov (FIDE), şəxsi Avropa çempionatının mükafatçısı Nicat Abasov, 14 yaşlılar arasında Avropa çempionatının qalibi Xaqan Əhməd də qatılıblar.

