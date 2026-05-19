19 May 2026
AZ

Şəhriyar Məmmədyarov Çində dünya ulduzlarına qarşı mübarizə aparacaq

Şahmat
Xəbərlər
19 May 2026 17:25
152
Şəhriyar Məmmədyarov Çində dünya ulduzlarına qarşı mübarizə aparacaq

Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Çində keçiriləcək rapid və blits üzrə komandalararası dünya çempionatında iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı qrossmeyster yarışda “KazChess” komandasının heyətində çıxış edəcək.

Komandanın heyətində Şəhriyar Məmmədyarovla yanaşı, tanınmış şahmatçılar Aleksandr Qrişuk, Rixard Rapport, Van Hao, həmçinin Bibisara Asaubayeva və Kazıbek Noqirbek də yer alıblar. Güclü heyətə malik “KazChess”in turnirin əsas iddialı komandalarından biri olacağı gözlənilir.

Dünya çempionatında dünya reytinqinin lideri Maqnus Karlsen, Fabiano Karuana və digər tanınmış qrossmeysterlər də mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, 16-22 iyun tarixlərində keçiriləcək yarışın ümumi mükafat fondu 500 min avro təşkil edir. Turnir rapid və blits formatında keçiriləcək və komandalar dünya çempionluğu uğrunda yarışacaqlar. Komandalararası dünya çempionatının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri müxtəlif ölkələrdən olan şahmatçıların eyni heyətdə çıxış edə bilməsidir. Bu səbəbdən yarışda dünya şahmatının bir çox ulduzu eyni komanda altında bir araya gəlir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün layihələr hazırlanır
16:31
Şahmat

Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı üçün layihələr hazırlanır

2026-cı ildə türkdilli ölkələr arasında təşkil olunacaq yarışların reqlamenti barədə danışılıb
Qazaxıstanda keçirilən şahmat çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
18 May 16:33
Şahmat

Qazaxıstanda keçirilən şahmat çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Azərbaycan şahmatçıları çempionatı 2 qızıl və 1 bürünc medalla başa vurublar
Azərbaycan şahmatçıları türk dövlətlərinin çempionatında 2 qızıl medal qazandı
17 May 17:37
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları türk dövlətlərinin çempionatında 2 qızıl medal qazandı - FOTO

Qadınlar və U-16 komandası turnirin qalibi olub

Türkdilli ölkələrin çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan şahmatçıları açıqlanıb
12 May 11:53
Şahmat

Türkdilli ölkələrin çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan şahmatçıları açıqlanıb

7 turdan ibarət yarış mayın 14-17-də baş tutacaq
Teymur Rəcəbov: “Karpov mənim qiyabi müəllimim olub”
12 May 10:10
Şahmat

Teymur Rəcəbov: “Karpov mənim qiyabi müəllimim olub”

Azərbaycanlı şahmatçısı xatirələrini bölüşüb
Şahmatçımız Aydın Süleymanlı beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb
11 May 10:41
Şahmat

Şahmatçımız Aydın Süleymanlı beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

Qran-pridə 581 şahmatçı mübarizə aparıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq