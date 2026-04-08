8 Aprel 2026
Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar

Şahmat
Xəbərlər
8 Aprel 2026 10:42
175
Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar

On azərbaycanlı şahmatçı fərdi yarışlarda Avropa çempionatına qələbə ilə start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Polşanın Katovitse şəhərində 2027-ci il Dünya Kubokuna seçim xarakteri daşıyan qitə birinciliyi start götürüb. Bu yarışda vəsiqə qazanmaq üçün ilk 20-liyə düşmək lazımdır.

Birinci turda 13 azərbaycanlı şahmatçıdan 10-u qələbə qazanıb. Onların arasında Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, Nicat Abasov, Riad Səmədov, Xəzər Babazadə, Vüqar Manafov, Şahin Vəliyev, Ümid Aslanov, Gövhər Beydullayeva və Süleyman Süleymanlı yer alıb.

Azərbaycanın daha iki təmsilçisi Şiroğlan Talıbov və Əli Zuqanov heç-heçə edib, yeganə məğlubiyyəti isə Azərbaycanın aparıcı qrossmeysteri Şəhriyar Məmmədyarovun yetirməsi olan Xaqan Əhməd alıb.

Bu gün Avropa çempionatının ikinci turu keçiriləcək, ümumilikdə isə 11 turun baş tutması planlaşdırılır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO
6 Aprel 12:42
Şahmat

Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO

Yarışda 43 ölkədən 502 şahmatçı iştirak edəcək
“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO
3 Aprel 17:40
Şahmat

“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO

Turnirin açılış mərasimi aprelin 28-nə planlaşdırılıb
Azərbaycan yenidən dünyanın ən güclü 10 şahmat ölkəsi sırasına qayıtdı
3 Aprel 14:22
Şahmat

Azərbaycan yenidən dünyanın ən güclü 10 şahmat ölkəsi sırasına qayıtdı

FIDE-nin aprel reytinqində komandamız üç pillə irəliləyərək 8-ci yerə yüksəlib
Rauf Məmmədov Almaniyada “Grenke” şahmat yarışına qatılacaq
1 Aprel 20:55
Şahmat

Rauf Məmmədov Almaniyada “Grenke” şahmat yarışına qatılacaq

Yarışda FIDE reytinqinin lideri Maqnus Karlsen də iştirak edəcək
Azərbaycan şahmatçılarının FIDE reytinqində yeni mövqeləri müəyyənləşib
1 Aprel 16:34
Şahmat

Azərbaycan şahmatçılarının FIDE reytinqində yeni mövqeləri müəyyənləşib

Top şahmatçılar arasında gərgin rəqabət
Şahmat üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO
31 Mart 13:18
Şahmat

Şahmat üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO

Şahmatçılar müvafiq dərəcəli diplom və medalla təltif olunub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq