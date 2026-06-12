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Beşinci Landau Şahmat Festivalı keçiriləcək

Şahmat
Xəbərlər
12 İyun 2026 10:24
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Beşinci Landau Şahmat Festivalı keçiriləcək

17-21 iyun tarixlərində yeniyetmələr arasında beşinci Landau Şahmat Festivalı təşkil ediləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yarış 8, 10 və 12 yaşadək oğlan və qızlar arasında fərdi formatda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, turnirdə iştirak etmək üçün FIDE ID kodunun olması zəruridir. Bu koda malik olan şagirdlər yarışda iştirak edə bilərlər.

Ümumilikdə doqquz turdan ibarət yarışın qalibləri diplom, medal və kubokla təltif olunacaqlar. Həmçinin turnir iştirakçıları üçün müxtəlif hədiyyələr də nəzərdə tutulub.

Müraciətlər 15 iyun tarixinədək qəbul ediləcək. Yarış Landau School-un “Sea Breeze” korpusunda təşkil olunacaq.

İdman.Biz
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