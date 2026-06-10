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Azərbaycanlı referi Anar Babanlı böyük hədəfini açıqladı

Boks
Xəbərlər
10 İyun 2026 13:33
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Azərbaycanlı referi Anar Babanlı böyük hədəfini açıqladı

“Əldə etdiyim nəticəyə görə çox xoşbəxtəm”.

Bu sözləri Azərbaycan boks tarixində ilk dəfə hakimlər üzrə ekspert imtahanından uğurla keçən Anar Babanlı deyib.

O, imtahanın beş etapdan ibarət olduğunu bildirib.

“Məsələn, bunlar arasında onlayn və müsahibə formatı də var idi. Dünya Boks Federasiyası mənim bu imtahanda olmağımı çox istəyirdi. İlk təklifdən imtina etmişdim. Çünki düşünürdüm ki, təcrübəm azdır. Lakin ikinci təklifi geri çevirmədim və bu nailiyyətə Tailandın paytaxtı Banqkokda gənclər arasında baş tutan Olimpiya Təsnifat Kubokunda imza atdım”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Referi Azərbaycan boks hakimliyinin səviyyəsi barədə də danışıb:

“Bizdə hakimlik yaxşı vəziyyətdədir. Qısa zaman ərzində təxminən 14 hakim beynəlxalq dərəcə aldı. Yüksəksəviyyəli yarışlardan təyinatlar alırıq. Məsələn, mən özüm Tokio Olimpiadasında yarımfinal görüşlərini idarə etmişəm. Mənimlə yanaşı, digər hakimlərimiz də olimpiadalarda iştirak ediblər”.

Anar Babanlı haklimlik sahəsindəki ən böyük arzusunu da açıqlayıb:

“Arzum budur ki, Los-Anceles Olimpiadasında da baş hakim kimi iştirak edim”.

Qeyd edək ki, Anar Babanlı “Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarında, 2 dünya, 10-dan çox Avropa və Asiya çempionatlarında referilik edib.

İdman.Biz
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