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Azərbaycanlı boks hakimi Banqkokda uğura imza atıb

Boks
Xəbərlər
9 İyun 2026 17:33
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Azərbaycanlı boks hakimi Banqkokda uğura imza atıb

Azərbaycanlı beynəlxalq dərəcəli boks hakimi Anar Babanlı hakimlər üzrə ekspert imtahanından uğurla keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

O, bu nailiyyətə Taylandın paytaxtı Banqkokda gənclər arasında baş tutan Olimpiya Təsnifat Kubokunda imza atıb.

“World Boxing” lisenziya xarakterli yarışda nəzəri və praktiki dərslərə qatılan həmyerlimizin imtahandan uğurla keçdiyini, Babanlının bundan sonra hakimlərin işini qiymətləndirəcəyini açıqlayıb. Bu, Azərbaycan boks tarixinə ilk kimi düşüb.

Qeyd edək ki, Anar Babanlı Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında, iki dünya, 10-dan çox Avropa və Asiya çempionatlarında referilik edib.

İdman.Biz
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