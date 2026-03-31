Cervonta Devis onu zorakılıqda ittiham edən qadına qarşı 20 milyon dollarlıq iddia qaldırıb

31 yaşlı məğlubedilməz amerikalı peşəkar yüngül çəki boksçusu və üç divizionda dünya çempionu Cervonta Devis onu məişət zorakılığında ittiham edən bir qadına qarşı əks iddia qaldırıb.
İdman.Biz bu barədə TMZ-yə istinadən məlumat verir.
Jurnalistlərin sözlərinə görə, Cervonta bütün ittihamları rədd edir, qadını heç vaxt vurmadığını və ya saxlamadığını deyir və hadisəni şantaj adlandırır: o, iddia edir ki, qadın işi dayandırmaq müqabilində 1,1 milyon dollar tələb edib. O, qadının xəsarət almadığını, işəgötürəninə yaxşı olduğunu söylədiyini və hadisədən sonra birlikdə olmağa davam etdiklərini iddia edir. O, həmçinin qadını noyabr ayında Ceyk Polla döyüşü üçün onu böyük bir qonorardan məhrum etməkdə ittiham edir.
Devis qadından 20 milyon dollar istəyir. Prokurorlar əvvəllər ona qarşı bütün ittihamları bir iş üzrə ləğv etmişdilər.