31 Mart 2026
Cervonta Devis onu zorakılıqda ittiham edən qadına qarşı 20 milyon dollarlıq iddia qaldırıb

31 Mart 2026 21:27
Cervonta Devis onu zorakılıqda ittiham edən qadına qarşı 20 milyon dollarlıq iddia qaldırıb

31 yaşlı məğlubedilməz amerikalı peşəkar yüngül çəki boksçusu və üç divizionda dünya çempionu Cervonta Devis onu məişət zorakılığında ittiham edən bir qadına qarşı əks iddia qaldırıb.

İdman.Biz bu barədə TMZ-yə istinadən məlumat verir.

Jurnalistlərin sözlərinə görə, Cervonta bütün ittihamları rədd edir, qadını heç vaxt vurmadığını və ya saxlamadığını deyir və hadisəni şantaj adlandırır: o, iddia edir ki, qadın işi dayandırmaq müqabilində 1,1 milyon dollar tələb edib. O, qadının xəsarət almadığını, işəgötürəninə yaxşı olduğunu söylədiyini və hadisədən sonra birlikdə olmağa davam etdiklərini iddia edir. O, həmçinin qadını noyabr ayında Ceyk Polla döyüşü üçün onu böyük bir qonorardan məhrum etməkdə ittiham edir.

Devis qadından 20 milyon dollar istəyir. Prokurorlar əvvəllər ona qarşı bütün ittihamları bir iş üzrə ləğv etmişdilər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boksun və futbolun əfsanələri görüşdülər
02:43
Digər

Boksun və futbolun əfsanələri görüşdülər - FOTO

Usik 20 iyulda İngiltərənin Londonun “Uembli” stadionunda keçirilən son döyüşündə britaniyalı Daniel Dübua ilə rinqi bölüşüb
Azərbaycan boksçuları Əhməd Comərd turnirinə qatılır
29 Mart 15:19
Boks

Azərbaycan boksçuları Əhməd Comərd turnirinə qatılır

34-cü beynəlxalq turnirdə ölkəmizi dörd boksçu və iki hakim təmsil edəcək
Komadan çıxan ABŞ-li boksçudan nəcib hərəkət - VİDEO
26 Mart 13:55
Boks

Komadan çıxan ABŞ-li boksçudan nəcib hərəkət - VİDEO

Onu nokauta salan rəqibini müdafiə etdi
Usık boks karyerasını bitirmək planını dəyişib
25 Mart 06:45
Boks

Usık boks karyerasını bitirmək planını dəyişib

Usik almaniyalı Aqit Kabayellə döyüşə biləcəyini deyib
Qadın boksçu döyüş zamanı komaya düşdü - VİDEO
24 Mart 14:15
Boks

Qadın boksçu döyüş zamanı komaya düşdü - VİDEO

19 yaşlı idmançı həkim nəzarətindədir
Boks millimizin üzvü ailə həyatı qurub - FOTO/VİDEO
24 Mart 11:29
Boks

Boks millimizin üzvü ailə həyatı qurub - FOTO/VİDEO

Məhəmməd Abdullayev karyerası ərzində böyüklər arasında keçirilən dünya çempionatlarında üç dəfə bürünc medal qazanıb

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi