16 May 2026
AZ

Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO

Boks
Xəbərlər
16 May 2026 17:08
130
Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO

Almaniyanı təmsil edən peşəkar boksçu Viktor Yurk peşəkar karyerasının ən sürətli qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Almaniyanın Manhaym şəhərindəki “SAP-Arena”da keçirilən döyüşdə o, kolumbiyalı Edvin Kastillonu ilk zərbə ilə nokauta salıb.

Məğlubedilməz alman boksçu qarşılaşmanın startından dərhal sonra endirdiyi sol qarmaq zərbəsi ilə rəqibini yerə sərib. Döyüş cəmi bir neçə saniyə davam edib.

Beləliklə, Yurkun peşəkar rinqdəki göstəricisi 14 döyüşdə 14 qələbəyə çatıb. Onlardan 12-si nokautla qeydə alınıb. Kastilyonun aktivində isə 13 qələbə və üç məğlubiyyət var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15 May 14:32
Boks

Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan yığmasını Los-Ancelesə doğru çoxmərhələli seçim prosesi gözləyir
Ceyk Polun həkimi onun döyüşməsini istəmir
12 May 11:07
Boks

Ceyk Polun həkimi onun döyüşməsini istəmir

Entoni Coşua ilə döyüşdə aldığı ağır zədə amerikalı boksçunu rinqdən uzaq sala bilər
Fyuri Usikə: “Söz verirəm, Dovşan, layiq olduğunu alacaqsan”
11 May 19:16
Boks

Fyuri Usikə: “Söz verirəm, Dovşan, layiq olduğunu alacaqsan”

Usik 2024-cü ildə Fyurini iki dəfə məğlub edib
Azərbaycan boksçuları Gürcüstandan 12 medalla qayıdır
10 May 20:06
Boks

Azərbaycan boksçuları Gürcüstandan 12 medalla qayıdır

Millimiz Kutaisidə dörd qızıl, üç gümüş və beş bürünc medal qazanaraq komanda hesabında ikinci olub
Meyvezer və Pakyaonun revanş döyüşü sentyabrın 25-də olacaq – mənbə
9 May 05:19
Boks

Meyvezer və Pakyaonun revanş döyüşü sentyabrın 25-də olacaq – mənbə

Floyd və Menni arasında ilk döyüş 2 may 2015-ci ildə Las-Veqasda baş tutub
Azərbaycan boksçuları “Heydər Əliyev Kuboku 2026” beynəlxalq turnirində 45 medal qazanıblar - FOTO
7 May 17:47
Boks

Azərbaycan boksçuları “Heydər Əliyev Kuboku 2026” beynəlxalq turnirində 45 medal qazanıblar - FOTO

Boks Mərkəzində keçirilən yarışda 8 ölkənin 185 idmançısı qüvvəsini sınayıb

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq