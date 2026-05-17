17 May 2026
AZ

Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO

Boks
Xəbərlər
17 May 2026 18:15
335
Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO

İkiqat dünya çempionu Tayson Fyurinin qızı Venesuela Fyuri 16 yaşında ailə həyatı qurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, gənc qızın seçimi 19 yaşlı həvəskar boksçu Noa Prays olub.

Toy mərasimi Men adasında keçirilib. Həmin ərazidə qanunvericiliyə əsasən, valideyn razılığı ilə 16 yaşdan nikaha daxil olmağa icazə verilir.

Sosial şəbəkələrdə ən çox diqqət çəkən məqamlardan biri isə gəlinin görünüşü olub. Venesuela mərasimə ağ rəngli Crocs ayaqqabısı ilə qatılıb.

Qızın anası Peris Fyuri Mirror nəşrinə açıqlamasında bildirib ki, Venesuela yaşına görə olduqca yetkin biridir.

“Venesuela öz yaşı üçün çox yetkindir. O, qısa müddətdə çox şeyə nail olub. Bunun səbəbi onun xarakteri və altı kiçik bacı-qardaşının böyüməsində yaxından iştirak etməsidir”, - deyə Peris Fyuri bildirib.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək
06:16
Boks

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək

Saulun 63 qələbəsi var, bunlardan 39-u nokautladır
Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO
16 May 17:08
Boks

Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO

Almaniyalı Viktor Yurk döyüşü ilk zərbə ilə başa vurub
Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15 May 14:32
Boks

Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan yığmasını Los-Ancelesə doğru çoxmərhələli seçim prosesi gözləyir
Ceyk Polun həkimi onun döyüşməsini istəmir
12 May 11:07
Boks

Ceyk Polun həkimi onun döyüşməsini istəmir

Entoni Coşua ilə döyüşdə aldığı ağır zədə amerikalı boksçunu rinqdən uzaq sala bilər
Fyuri Usikə: “Söz verirəm, Dovşan, layiq olduğunu alacaqsan”
11 May 19:16
Boks

Fyuri Usikə: “Söz verirəm, Dovşan, layiq olduğunu alacaqsan”

Usik 2024-cü ildə Fyurini iki dəfə məğlub edib
Azərbaycan boksçuları Gürcüstandan 12 medalla qayıdır
10 May 20:06
Boks

Azərbaycan boksçuları Gürcüstandan 12 medalla qayıdır

Millimiz Kutaisidə dörd qızıl, üç gümüş və beş bürünc medal qazanaraq komanda hesabında ikinci olub

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq