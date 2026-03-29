29 Mart 2026
Azərbaycan boksçuları Əhməd Comərd turnirinə qatılır

29 Mart 2026 15:19
Martın 30-da Türkiyənin İstanbul şəhərində boks üzrə ənənəvi 34-cü beynəlxalq Əhməd Comərd turniri start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, aprelin 5-nə qədər davam edəcək bu nüfuzlu yarış Bağcılar rayonundakı “Complex İstanbul” idman zalında təşkil olunacaq.

Yeddi gün davam edəcək mübarizədə Azərbaycan idmançıları da qüvvələrini sınayacaqlar. Məşqçilər Ayaz Baxşıyev və Elnur Kərimlinin rəhbərliyi altında aşağıdakı boksçularımız rinqə çıxacaqlar:

Ucal Musayev (50 kq)
Elbrus Kərimli (60 kq)
Cəlal Qurbanov (65 kq)
Vüqar Mamedov (70 kq).

Yarışda ədalət təmsilçiləri arasında azərbaycanlı referilər də yer alacaqlar. Yasəf Quliyev və Şaban Şahpələngov turnirdə ölkəmizi hakim kimi təmsil edəcəklər. Komandamız İstanbula Azərbaycan Boks Federasiyasının baş katibi Nağı Səfərovun rəhbərliyi altında yollanıb.

Qeyd edək ki, altı illik fasilədən sonra yenidən bərpa olunan və Türkiyə Boks Federasiyası tərəfindən təşkil edilən bu turnirdə 15-dən çox ölkənin, o cümlədən Qazaxıstan, Özbəkistan, Avstraliya, İrlandiya, Almaniya, Serbiya, Rumınya, Xorvatiya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Tacikistan və Ukraynanın 350-yə yaxın idmançısının iştirakı gözlənilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Komadan çıxan ABŞ-li boksçudan nəcib hərəkət - VİDEO
26 Mart 13:55
Boks

Komadan çıxan ABŞ-li boksçudan nəcib hərəkət - VİDEO

Onu nokauta salan rəqibini müdafiə etdi
Usık boks karyerasını bitirmək planını dəyişib
25 Mart 06:45
Boks

Usık boks karyerasını bitirmək planını dəyişib

Usik almaniyalı Aqit Kabayellə döyüşə biləcəyini deyib
Qadın boksçu döyüş zamanı komaya düşdü - VİDEO
24 Mart 14:15
Boks

Qadın boksçu döyüş zamanı komaya düşdü - VİDEO

19 yaşlı idmançı həkim nəzarətindədir
Boks millimizin üzvü ailə həyatı qurub - FOTO/VİDEO
24 Mart 11:29
Boks

Boks millimizin üzvü ailə həyatı qurub - FOTO/VİDEO

Məhəmməd Abdullayev karyerası ərzində böyüklər arasında keçirilən dünya çempionatlarında üç dəfə bürünc medal qazanıb
Coşuanın komandasında Entoninin rinqə qayıdacağı təxmini vaxtı açıqlayıblar
23 Mart 19:55
Boks

Coşuanın komandasında Entoninin rinqə qayıdacağı təxmini vaxtı açıqlayıblar

Coşuanın rekorduna 29 qələbə və dörd məğlubiyyət daxildir
Gender testindən sonra tayvanlı idmançının qadınlar arasında çıxışına icazə verilib
23 Mart 15:49
Boks

Gender testindən sonra tayvanlı idmançının qadınlar arasında çıxışına icazə verilib

Boks üzrə olimpiya çempionuna yarışlarda iştirakına icazə verilib

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq