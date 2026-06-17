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FIBA Azərbaycanın inanılmaz qələbəsini “ilin geri dönüşü” adlandırdı - FOTO/VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
17 İyun 2026 14:15
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FIBA Azərbaycanın inanılmaz qələbəsini “ilin geri dönüşü” adlandırdı - FOTO/VİDEO

Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan 3x3 millisi Avropa Kuboku-2026-nın seçmə mərhələsində San-Marinoya qarşı etdiyi inanılmaz geri dönüşlə diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIBA 3x3-ün rəsmi hesabı qarşılaşmanın görüntülərini “İlin geri dönüşü” başlığı ilə paylaşıb.

13 iyunda Kosovonun paytaxtı Priştinada keçirilən B qrupunun oyununda Azərbaycan millisi görüşə uğursuz başlayıb. Qarşılaşmanın altıncı dəqiqəsində San-Marino 15:5 hesabı ilə öndə olub.

Matçın başa çatmasına 1 dəqiqə 17 saniyə qalmış rəqib üstünlüyünü qoruyub - 20:14. Buna baxmayaraq, basketbolçularımız mübarizəni dayandırmayıb və ardıcıl yeddi xal toplayaraq hesabı öz xeyrinə dəyişiblər.

Azərbaycan millisi dramatik qarşılaşmada 21:20 hesablı qələbə qazanaraq yarımfinala vəsiqəni təmin edib. Lakin yarımfinalda Azərbaycan basketbol komandası Kiprə məğlub olub (10-21) və turnirdəki iştirakını dayandırıb.

FIBA 3x3 möhtəşəm dönüşün görüntülərini yayımlayaraq Azərbaycan millisinin əzmkarlığını xüsusi vurğulayıb.

İdman.Biz
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