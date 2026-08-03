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Çikaqoda basketbol məşqçisi güllələnib

Basketbol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 19:02
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Çikaqoda basketbol məşqçisi güllələnib

Məşhur amerikalı basketbol məşqçisi və keçmiş oyunçu Tim Bankston Çikaqoda güllələnərək öldürülüb.

İdman.Biz Daily Mail qəzetinə istinadən bildirir ki, 60 yaşlı kişi Oburn-Qreşem məhəlləsindəki bir evdə güllə yarası ilə tapılıb.

Polisin məlumatına əsasən, Bankston qarın nahiyəsindən ölümcül yara alıb. O, 29 iyul saat 10:00 radələrində tapılıb. Hüquq-mühafizə orqanları atışmanın səbəblərini araşdırır, lakin hələlik heç bir şübhəli həbs olunmayıb.
Qohumlarının sözlərinə görə, İndiana ştatının Qari şəhərində yaşayan Bankston bir dostunu ziyarətə gedib. Evə qayıtdıqdan sonra dostu onu yerdə güllə yarası ilə uzanmış vəziyyətdə tapıb.

Bankston Çikaqo basketbol dairələrində yaxşı tanınırdı. 1980-ci illərdə o, Simeon Liseyində oynayıb, daha sonra Bradley Universiteti və Loyola Universiteti ilə NCAA səviyyəsində oynayıb. Daha sonra o, onilliklərini gənc basketbolçuların məşqçiliyinə və inkişafına həsr edib.

Faciədən sonra qohumları və keçmiş tələbələri məşqçilərinə ehtiramlarını bildiriblər. Bankstondan həyat yoldaşı, oğlu və iki qızı qalıb.

“O, adi məşqçi deyildi. O, bir mentor, dost, müəllim idi. O, bir çox insanın həyatını dəyişdirdi”, - deyə onun keçmiş oyunçusu Ueyn Montqomeri bildirib.

İdman.Biz
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