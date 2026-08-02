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Hacı Əliyev U-17 millisinin dünya çempionatındakı çıxışını dəyərləndirib

Güləş
Xəbərlər
2 Avqust 2026 21:05
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Hacı Əliyev U-17 millisinin dünya çempionatındakı çıxışını dəyərləndirib

Azərbaycanın 17 yaşadək sərbəst güləşçilərdən ibarət millisinin böyük məşqçisi Hacı Əliyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında daha çox medal qazanmağın yaxşı nəticə olacağını deyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis bunu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O, yarışa hazırlıq üçün vaxtın az olduğunu vurğulayıb:

“İstərdim ki, on sərbəst güləşçimizin hamısı medal qazansın. Dünya çempionatının başlanmasına ay yarım qalmış fəaliyyətə başladım. Bu, mənim məşqçi kimi ilk işimdir. Güləşçi kimi nəticə qazanmaq başqa, məşqçi kimi uğur əldə etmək isə tamam fərqlidir”.

Hacı Əliyev sərbəst güləşdə rəqabətin yüksək səviyyədə olduğunu diqqətə çatdırıb:

“Yunan-Roma və qadın güləşi ilə müqayisədə sərbəst növdə ABŞ, Yaponiya və İran idmançıları çox güclüdürlər. Buna görə də bizim üçün rəqabət daha çətindir”.

Böyük məşqçi komandanın gələcək yarışlarda daha uğurlu nəticələr əldə edəcəyinə inandığını bildirib:

“Öz üzərimizdə daha çox çalışaraq yaxşı nəticələr qazanacağıq. İbrahim Həsənov kimi digər güləşçilərimiz də uğurlu çıxış edəcəklər. Dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi idmançılarımızda müəyyən həyəcan yaratdı. Düşünürdüm ki, azarkeşlərimiz qarşısında çıxış etmək onlara əlavə həvəs verəcək. Lakin bu həvəs həyəcanla əvəz olundu”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın sərbəst güləş millisi dünya çempionatını bir gümüş medalla başa vurub. Komandanın yeganə mükafatını 51 kq çəki dərəcəsində çıxış edən İbrahim Həsənov qazanıb.

İdman.Biz
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