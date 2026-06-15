15 İyun 2026
AZ

Ergin Ataman “Panatinaikos”dan gedir

Basketbol
Xəbərlər
15 İyun 2026 20:38
85
Ergin Ataman “Panatinaikos”dan gedir

60 yaşlı tanınmış türkiyəli mütəxəssis Ergin Ataman üç mövsüm komandanın sükanı arxasında işlədikdən sonra Afinanın “Panatinaikos” klubunun baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılır.

İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Məlumata görə, Atamanın “Panatinaikos”un baş məşqçisi kimi müqaviləsinin bitməsinə bir il qalır.

Ataman baş məşqçi kimi ilk mövsümündə Afina klubuna Avroliqa çempionluğunu qazanmağa kömək edib və daha sonra komandanı 2024/25 mövsümündə Avroliqanın “Dördlər Finalı”na çıxarıb. Lakin komanda ötən mövsüm Avroliqanın Finalına çıxa bilməyib.

İşlədiyi müddətdə klub iki dəfə Yunanıstan Kuboku titulunu və 2024-cü ildə Yunanıstan çempionluğunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” basketbol klubunda yeni təyinat açıqlanıb
12:55
Basketbol

“Sabah” basketbol klubunda yeni təyinat açıqlanıb

Lukas Qrabauskas klubun inkişafına və beynəlxalq uğurlarına töhfə verməyi hədəfləyir
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
“Neftçi” ABL-də zirvəyə yüksəldi: U-15 qızların çempionu - FOTO
14 İyun 17:57
Basketbol

“Neftçi” ABL-də zirvəyə yüksəldi: U-15 qızların çempionu - FOTO

2025/2026 mövsümündə NTD gümüş, “Sabah” isə bürünc medal qazanıb
53 illik həsrəti azarkeşlər iğtişaşla qeyd etdilər - VİDEO
14 İyun 13:58
Basketbol

53 illik həsrəti azarkeşlər iğtişaşla qeyd etdilər - VİDEO

“Nyu-York Niks”in NBA çempionluğundan sonra küçələrə axışan fanatlar avtomobillərə və şəhər nəqliyyatına ziyan vurublar
Millilərimizin Gəncə hazırlığı başa çatdı: növbəti dayanacaq Bakı - FOTO
14 İyun 12:59
Basketbol

Millilərimizin Gəncə hazırlığı başa çatdı: növbəti dayanacaq Bakı - FOTO

U-20 və U-18 basketbol millilərimiz qarşıdakı rəsmi yarışlara hazırlığı davam etdirirlər
“Nyu-York Niks” NBA çempionu oldu
14 İyun 09:31
Basketbol

“Nyu-York Niks” NBA çempionu oldu

Meydan sahiblərinin heyətində ən məhsuldar basketbolçu 25 xal toplayan Dilan Harper olub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar