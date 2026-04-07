7 Aprel 2026
“Sabah”ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə start verir

7 Aprel 2026 12:55
Bu gün “Sabah” basketbol klubunun U-18 komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında mübarizəyə start verir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi B qrupundakı ilk oyununda Bosniya və Herseqovinanın “İqokea” kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

Görüş Laktasi şəhərində keçiriləcək və start fiti Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da səslənəcək.

Azərbaycan təmsilçisi qrupdakı növbəti oyununu sabah “Porşe BBA Lyudviqsburq”a (Almaniya) qarşı keçirəcək.

Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, qrup qalibləri yarımfinala vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutanlar 5-8, sonuncu yerin sahibləri isə 9-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.

