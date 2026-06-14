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“Şəfa”dan ayrılan Elgiz Kərəmli “Kəpəz”də çalışacaq

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
14 İyun 2026 21:19
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“Şəfa”dan ayrılan Elgiz Kərəmli “Kəpəz”də çalışacaq

“Şəfa”dan ayrılan baş məşqçi Elgiz Kərəmlinin yeni iş yeri müəyyənləşib.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı mütəxəssis karyerasını “Kəpəz”də davam etdirəcək. O, Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Arif Əsədovun köməkçisi vəzifəsini yerinə yetirəcək.

Kərəmlinin komandaya dəvət olunmasında Arif Əsədov şəxsən təşəbbüs göstərib. Təcrübəli mütəxəssis gənc həmkarının “Şəfa”dakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək onu məşqçilər korpusunda görmək istəyib.

Elgiz Kərəmli də təklifi qəbul edib və yeni mövsümdən “Kəpəz”də çalışacaq.

Qeyd edək ki, Kərəmli “Şəfa”nı əvvəlcə İkinci Liqadan Birinci Liqaya yüksəldib. Daha sonra komandanı Birinci Liqanın çempionu edərək Premyer Liqaya çıxarıb.

Buna baxmayaraq, klub rəhbərliyi gənc mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirməyib. “Şəfa”nın bu qərarı futbol ictimaiyyətində ciddi narazılıqla qarşılanıb.

İdman.Biz
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