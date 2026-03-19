Rəşad Sadıqov: “Müasir futbolda yeni dəb yaranıb”

“Yevlaxda “Karvan-Yevlax”a qarşı futbol oynamaq mürəkkəbdir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının 25-ci turunda “Karvan-Yevlax”a qarşı keçirdikləri səfər matçından sonra mətbuat konfransında deyib.
O, komandasının 1:0 hesablı qələbəsini şərh edib.
“Bizim üçün kifayət qədər çətin qarşılaşma oldu. Komandamın nümayiş etdirdiyi əzmkarlıq və intizam məni qane etdi. Bu gün qalib gəlməsəydik belə, yenə eyni fikirləri səsləndirərdim. Yevlaxda “Karvan-Yevlax”a qarşı oynamağın nə qədər mürəkkəb olduğunu bir daha hiss etdik. Rəqib son turlarda oyununu xeyli inkişaf etdirib.
Çoxlu qol imkanları yaratdıq, amma bu qədər şansı dəyərləndirə bilməyəndə qələbə qazanmaq çətinləşir. Bir ara oyunun heç-heçə bitəcəyini düşündüm. Lakin futbolçular sona qədər inamlarını itirmədilər, mübarizəni davam etdirdilər və nəticədə çox önəmli 3 xal qazandıq”, - Sadıqov bildirib.
Baş məşqçi klubunun avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizəsindən də danışıb:
“Bu il rəqiblərimiz daha güclüdür. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Müasir futbolda yeni dəb yaranıb - standart vəziyyətlər. Əvvəl də var idi, amma bu qədər deyildi. Hansısa oyuna rahat hazırlaşa bilmirsən. Əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışırıq. Başa düşürük ki, bizi çox ciddi rəqabət gözləyir.
Fasilədən dərhal sonra kubokun yarımfinal oyununun olması bir az narahatlıq yaradır. Çalışacağıq ki, həmin matça ən yaxşı formada hazır olaq. Qısa müddətdə bir neçə oyunumuz olacaq. Təqvimə baxanda qorxulu yuxuya bənzəyir”.