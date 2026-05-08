8 May 2026
8 May 2026 12:42
Valdas Dambrauskas: “Bizim üçün Premyer Liqanın qalibi olmaq böyük mükafatdır” - VİDEO

“Misli Premyer Liqasının qalibi olan “Sabah” komandası Azərbaycan Kubokunda da çempionluq sevinci yaşasa, bu, fantastik və tarixi nəticə olacaq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Masazır təmsilçisinin baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə müsahibəsində bildirib.

Mütəxəssis “Zirə”yə qarşı keçirəcəkləri Azərbaycan Kubokunun final oyunu haqqında fikirlərini bölüşüb:

“Bizim üçün Misli Premyer Liqasının qalibi olmaq böyük mükafat idi. Ancaq başqa bir titul da var. Azərbaycan Kubokunu da qazanmağa çalışacağıq. Bunu etsək, bizim üçün fantastik, tarixi nəticə olacaq. Hər kəs bu tarixin, uğurun bir parçası olmaq istəyir. Bu matçlarda xırda detallar qalibi müəyyən edir”.

V.Dambrauskasun sözlərinə görə, “Zirə” çox yaxşı komandadır:

“Heç vaxt təslim olmurlar. Onlar bizi təəccübləndirə bilərlər. Amma elə dönəmdəyik ki, buna yer yoxdur. Çünki rəqibi çox yaxşı tanıyırıq. Onların nələr edə biləcəyini bilirik. Lakin final matçında psixoloji amil və fərdi mübarizələr də önəmlidir. Çox yaxşı oyun olacağını düşünürəm. Azarkeşləri final günü stadiona dəvət edirəm. Kuboku qazanacağımıza ümid edirəm”.

Xatırladaq ki, cari mövsüm Azərbaycan Kubokunun finalında “Sabah” və “Zirə” komandaları üz-üzə gələcək. Qarşılaşma mayın 13-də “Palms Sports Arena”da, saat 20:00-da start götürəcək.

