Azərbaycan Kubokunun 30 final matçına tribunadan ümumilikdə 289 463 azarkeş baxıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunlardan ümumilikdə 300 minə yaxın - 289 463 tamaşaçı izləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Turnirin 34-cü mövsümünün finalı 32-ci həlledici qarşılaşma olacaq. Bunadək 2001/2002 və 2019/2020 mövsümləri başa çatdırılmayıb. 30 finaldan biri - 2020/2021 mövsümünün matçı koronavirus pandemiyası səbəbindən tamaşaçısız keçirilib.

30 finalı ümumilikdə 300 minə yaxın - 289 463 seyrçi izləyib. Həlledici qarşılaşmaların orta göstəricisi 9649-a bərabərdir.

2009/2010 mövsümünün finalını isə rekord sayda 26 000 tamaşaçı seyr edib. "Bakı" və "Xəzər Lənkəran" arasında keçirilən görüş ümumiyyətlə daxili yarışlarda qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.

mövsüm tamaşaçı

1992 1000

1993 10000

1993/1994 1350

1994/1995 5000

1995/1996 5000

1996/1997 5000

1997/1998 5500

1998/1999 8000

1999/2000 6000

2000/2001 2000

2001/2002 -

2003/2004 8000

2004/2005 10000

2005/2006 6000

2006/2007 10000

2007/2008 20000

2008/2009 10000

2009/2010 26000

2010/2011 24000

2011/2012 4300

2012/2013 20000

2013/2014 22000

2014/2015 4500

2015/2016 23000

2016/2017 12800

2017/2018 4500

2018/2019 10000

2019/2020 -

2020/2021 -

2021/2022 3500

2022/2023 9000

2023/2024 5500

2024/2025 7513

Qeyd edək ki, cari mövsüm Azərbaycan Kubokunun finalında "Sabah" və "Zirə" komandaları üz-üzə gələcək. Qarşılaşma mayın 13-də "Palms Sports Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək.

