Rəhim Həsənov hakimlərin 30-cu turun oyunlarında doğru qərarlar verdiyini bildirib - VİDEO

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının 30-cu turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Kəpəz” – “Sumqayıt”, “Şamaxı” – “Sabah”, “Zirə” – “Qəbələ” və “Karvan-Yevlax” – “Neftçi” matçları olmaqla ümumilikdə 4 qarşılaşmada qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Qeyd edək ki, bu turdakı qarşılaşmalardakı mübahisəli 10 epizoddan 8-I əllə oyunla bağlı olub. AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri hakimlərin həmin epizodlar üzrə doğru qərarlar verdiklərini təsdiqləyib.
Rəhim Həsənovun epizodları təhlil etdiyi həmin videonu təqdim edirik: