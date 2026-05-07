7 May 2026
Rəhim Həsənov hakimlərin 30-cu turun oyunlarında doğru qərarlar verdiyini bildirib - VİDEO

7 May 2026 18:29
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının 30-cu turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Kəpəz” – “Sumqayıt”, “Şamaxı” – “Sabah”, “Zirə” – “Qəbələ” və “Karvan-Yevlax” – “Neftçi” matçları olmaqla ümumilikdə 4 qarşılaşmada qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.

Qeyd edək ki, bu turdakı qarşılaşmalardakı mübahisəli 10 epizoddan 8-I əllə oyunla bağlı olub. AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri hakimlərin həmin epizodlar üzrə doğru qərarlar verdiklərini təsdiqləyib.

Rəhim Həsənovun epizodları təhlil etdiyi həmin videonu təqdim edirik:

