21 Fevral 2026
AZ

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
20 Fevral 2026 22:42
75
“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq”

“Qəbələ” futbolçuları məşqlərdə penaltilər üzərində çox çalışsalar da, oyunlar zamanı bu alınmır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Sumqayıt”a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib.

“Hər iki komanda yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirdi. Meydanda sürət və mübarizə var idi. Bu mövsüm 3-cü penaltini vura bilmədiyimizə görə təəssüflənirəm. Amma futbolda belə hallar olur. Məşqlərdə bunun üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır. Futbolçuların mübarizə aparmasından razı qaldım. Onlara təşəkkür edirəm. Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq” - o, bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Saşa İliç: “Çalışacağıq ki, yaxşı nəticələr əldə edək”
20 Fevral 22:26
Azərbaycan çempionatı

Saşa İliç: “Çalışacağıq ki, yaxşı nəticələr əldə edək”

Məşqçi oyunçularının ötürmələrdə, qərarlarda səhvlik etdiklərini etiraf edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb
20 Fevral 21:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Rəşad Sadıqov: “Oyuna çox uğursuz başladıq”
20 Fevral 21:03
Azərbaycan çempionatı

Rəşad Sadıqov: “Oyuna çox uğursuz başladıq”

Sadıqovun fikrincə, ikinci yarıda tam fərqli mənzərə var olub
Kurban Berdıyev: “Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik”
20 Fevral 20:55
Azərbaycan çempionatı

Kurban Berdıyev: “Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik”

“Turan Tovuz” – “Zirə” matçı bölgə təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi
20 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular
20 Fevral 09:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular

Beş oyunda dörd futbolçu cəza səbəbindən iştirak etməyəcək

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur