“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq”

“Qəbələ” futbolçuları məşqlərdə penaltilər üzərində çox çalışsalar da, oyunlar zamanı bu alınmır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Sumqayıt”a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib.
“Hər iki komanda yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirdi. Meydanda sürət və mübarizə var idi. Bu mövsüm 3-cü penaltini vura bilmədiyimizə görə təəssüflənirəm. Amma futbolda belə hallar olur. Məşqlərdə bunun üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır. Futbolçuların mübarizə aparmasından razı qaldım. Onlara təşəkkür edirəm. Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq” - o, bildirib.