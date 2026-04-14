“Qarabağ”dan xanım azarkeşlərə növbəti jest

14 Aprel 2026 14:45
"Qarabağ"dan xanım azarkeşlərə növbəti jest

“Qarabağ” futbol klubu xanım azarkeşləri üçün növbəti dəfə jest edib.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Sabah”la keçiriləcək qarşılaşmada komandaya dəstək olmaq istəyən xanım azarkeşlər üçün stadiona giriş ödənişsiz olacaq.

Xanımların biletlərini mütləq şəkildə oyun günü kassalardan əldə etmələri vacibdir.

Qeyd edək ki, qarşılaşma aprelin 19-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək və saat 19:30-da başlayacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Asensio “Bavariya” ilə oyunu buraxacaq
15:13
Futbol

Asensio “Bavariya” ilə oyunu buraxacaq

Klub onun qastroenteritə tutulduğunu ehtimal edir
Ukrayna futbol millisində Rebrovu əvəz edəcək namizədin adı açıqlanıb
14:59
Futbol

Ukrayna futbol millisində Rebrovu əvəz edəcək namizədin adı açıqlanıb

Ukrayna millisində baş məşqçi dəyişikliyi gözlənilir
Futbolçudan baş məşqçiyə qeyri-adi sürpriz - FOTO
13:48
Futbol

Futbolçudan baş məşqçiyə qeyri-adi sürpriz - FOTO

“Şeffild Yunayted”in baş məşqçisi Kris Uaylderin qızı komandanın yarımmüdafiəçisindən hamilədir
“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO
13:16
Futbol

“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO

Kataloniyalılar “Atletiko”nun stadionundakı otların uzunluğundan narazıdırlar
Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO
13:05
Futbol

Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO

Argentinalı ulduz “Barselona”dakı debüt qolunda braziliyalının rolundan danışıb
Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb
12:50
Futbol

Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb

U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb