14 Aprel 2026
Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

14 Aprel 2026 11:57
AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında ikinci mərhələnin dördüncü turunun oyunları keçirilib.

İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:

A qrupu

“Qarabağ” – “Qəbələ” – 2:1

Qollar: Əli İbrahim, 35; Muyideen Olatunji Olude, 67 - Ziya Şəkərxanov, 89

“Turan Tovuz” – “Zirə” – 1:1

Qollar: Yusif Cəfərli, 84 - Fərid Cabbarlı, 21 (pen.)

“Sabah” – “Neftçi” – 3:0

Qollar: Toğrul Tapdıqlı, 8, 42; Ümid Səlimov, 24

Yer

Komanda

O

Q

H

M

VQ

BQ

T/F

Xal

1

Qarabağ

4

4

0

0

15

5

10

12

2

Neftçi

4

3

0

1

7

3

4

9

3

Qəbələ

4

2

0

2

5

4

1

6

4

Sabah

4

2

0

2

9

5

4

6

5

Turan Tovuz

4

0

1

3

2

11

-9

1

6

Zirə

4

0

1

3

1

11

-10

1

B qrupu

“Sumqayıt” – “Araz-Naxçıvan” – 1:0

Qol: Emil Bəyalıyev, 77

“Dinamo” (Bakı) – EFA – 1:6

Qollar: Muhamed Efe Zekir, 88 - Akif Mustafayev, 4, 45; Nicat Quluzadə, 50 (pen.), 60, 85; Fuad İsmayılov, 78

“Kəpəz” – “Şamaxı” – 5:0

Qollar: Sənan Mirzəyev, 15; Sadiq Xəlilov, 60; Ramazan Ramazanov, 70; Nihad İsaqov, 75, 85

Yer

Komanda

O

Q

H

M

VQ

BQ

T/F

Xal

1

Sumqayıt

4

4

0

0

15

2

13

12

2

Kəpəz

4

3

0

1

19

4

15

9

3

Araz-Naxçıvan

4

3

0

1

14

6

8

9

4

EFA

4

1

0

3

10

12

-2

3

5

Şamaxı

4

1

0

3

4

14

-10

3

6

Dinamo (Bakı)

4

0

0

4

3

27

-24

0

Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”) – 29 qollar; Toheeb Oluwasegun Abiodun (“Qarabağ”) – 25; Toğrul Tapdıqlı (“Sabah”) – 23; Əli İbrahim (“Qarabağ”) – 21; Əli Əliyev (“Qarabağ”) – 19.

