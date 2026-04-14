Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında ikinci mərhələnin dördüncü turunun oyunları keçirilib.
İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:
A qrupu
“Qarabağ” – “Qəbələ” – 2:1
Qollar: Əli İbrahim, 35; Muyideen Olatunji Olude, 67 - Ziya Şəkərxanov, 89
“Turan Tovuz” – “Zirə” – 1:1
Qollar: Yusif Cəfərli, 84 - Fərid Cabbarlı, 21 (pen.)
“Sabah” – “Neftçi” – 3:0
Qollar: Toğrul Tapdıqlı, 8, 42; Ümid Səlimov, 24
|
Yer
|
Komanda
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
Xal
|
1
|
Qarabağ
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15
|
5
|
10
|
12
|
2
|
Neftçi
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
3
|
4
|
9
|
3
|
Qəbələ
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
4
|
1
|
6
|
4
|
Sabah
|
4
|
2
|
0
|
2
|
9
|
5
|
4
|
6
|
5
|
Turan Tovuz
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
11
|
-9
|
1
|
6
|
Zirə
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1
|
11
|
-10
|
1
B qrupu
“Sumqayıt” – “Araz-Naxçıvan” – 1:0
Qol: Emil Bəyalıyev, 77
“Dinamo” (Bakı) – EFA – 1:6
Qollar: Muhamed Efe Zekir, 88 - Akif Mustafayev, 4, 45; Nicat Quluzadə, 50 (pen.), 60, 85; Fuad İsmayılov, 78
“Kəpəz” – “Şamaxı” – 5:0
Qollar: Sənan Mirzəyev, 15; Sadiq Xəlilov, 60; Ramazan Ramazanov, 70; Nihad İsaqov, 75, 85
|
Yer
|
Komanda
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
Xal
|
1
|
Sumqayıt
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15
|
2
|
13
|
12
|
2
|
Kəpəz
|
4
|
3
|
0
|
1
|
19
|
4
|
15
|
9
|
3
|
Araz-Naxçıvan
|
4
|
3
|
0
|
1
|
14
|
6
|
8
|
9
|
4
|
EFA
|
4
|
1
|
0
|
3
|
10
|
12
|
-2
|
3
|
5
|
Şamaxı
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4
|
14
|
-10
|
3
|
6
|
Dinamo (Bakı)
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3
|
27
|
-24
|
0
Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”) – 29 qollar; Toheeb Oluwasegun Abiodun (“Qarabağ”) – 25; Toğrul Tapdıqlı (“Sabah”) – 23; Əli İbrahim (“Qarabağ”) – 21; Əli Əliyev (“Qarabağ”) – 19.